مهاجم البرتغال : كبار أندية العالم تطعلوا إلى ضم محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - قال بيدرو باوليتا مهاجم منتخب البرتغال وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق أن كيليان مبابى هو افضل مهاجم في العالم بالوقت الحالي وبكون مستمتع جدا عندما أشاهده يلعب على ارضية الملعب ودوما يسعد جماهيره بفضل امكانياته محمد صلاح لاعب عالمي وحقق العديد من الانجازات في وقت قصير ولديه جماهيرية كبيرة في ليفربول وأي فريق في العالم يتمنى التعاقد معه سواء في فترات سابقة أو حاليًا.





وأضاف خلال تصريحاته على شاشة التلفزيون المصري : اعتقد ان فرق ريال مدريد وليفربول وبرشلونة و باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ ومانشستر سيتي هي الاقرب للمنافسة على لقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وواصل حديثه : مانويل جوزيه حقق انجازات عديدة مع النادي الاهلي وشرف المدرسة التدريبية البرتغالية في مصر، و ايضا روى فيتوريا قدم اداءا جيدا حينما قام بتدرب منتخب مصر.. واعرف جوزيه جوميز جيدا مدرب الزمالك عنيد في الكرة ويحاول ان يحقق نجاحات مع فريقه.