فلورينتينو بيريز مستاء من تصريحات فينيسيوس جونيور

ياسر رشاد - القاهرة - انضم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورينتينو بيريز إلى قائمة الشخصيات التي أثارتها تصريحات نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور، والتي اكد فيها على عنصرية أسبانيا و مدينة مدريد وانها ليست جديرة بأستضافة نهائيات كأس العالم 2030 .

تصريحات النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور سبق واثارت كثير من التصريحات منها تصريح قائد ريال مدريد داني كارفاخال الذي اكد انه يساند فينيسيوس جونيور حتى النهاية ضد العنصرية التي يتعرض لها لكنه لا يوافق على الصاق تهمة العنصرية ببلد مثل اسبانيا ومدينة مدريد وهو نفس مضمون التصريحات التي ادلى بها عمدة مدريد خوسية لويس مارتينيز الميدا الذي رفض اتهامات فينيسيوس باعتبار مدينة مدريد مدينة عنصرية .

صحيفة “اس الاسبانية” أكدت أن رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز مستاء للغاية من تصريحات فينيسيوس جونيور مؤكدة انها تتعارض مع الجهود التي يبذلها بيريز لضمان استضافة ملعب سانتياجو بيرنابيو للمباراة النهائية لكأس العالم 2030 والتي اكدت الصحيفة ان فلورينتينو يقاتل من اجل استضافتها ومنع اي ملعب اخر من استضافتها .

واكدت صحيفة اس الاسبانية ان فلورينتينو يدرس بقوة امكانية بيع فينيسيوس جونيور و ايضا زميله البرازيلي رودريجو بعد كثرة التصريحات التي يراها غير مناسبة خلال الفترة الماضية رغم عدم الادلاء بها خلال تواجدهم في اسبانيا واجرائهم تلك التصريحات خلال تواجدهم مع منتخب البرازيل خلال التوقفات الدولية الا ان هذا الامر يثير الكثير من القلق لدى ادارة ريال مدريد التي ربما تدرس عروض شراء الاعبين خلال الصيف المقبل .