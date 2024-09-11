وزير الرياضة: مكافآت البارالمبيين 4 ملايين للذهبية و3 للفضية و2 مليون للبرونزية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصا بأبطال البارالمبية، وأنه لا يوجد أي تفرقة بينهم وبين الأبطال الأولمبيين، مؤكدًا أن هناك مساواة في القيمة المالية بين الأولمبياد والبارالمبياد، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بذلك.

وأوضح الوزير أن القيمة المالية للميدالية الذهبية هي 4 ملايين جنيه، والقيمة المالية للميدالية الفضية تبلغ 3 ملايين جنيه، أمّا القيمة المالية للميدالية البرونزية فهي 2 مليون جنيه.

وأشاد الوزير بنتائج البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية التي أُقيمت في باريس، مؤكدًا أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.