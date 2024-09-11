بالأرقام.. عرض خيالي من الهلال رفضه رافينيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن العرض الضخم الذي تلقاه الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، للعب لصالح الهلال السعودي هذا الصيف.

وكان رافينيا قد رفض عرضًا للانتقال للعب لـ الهلال هذا الصيف، كما كان قد رفض أيضًا فكرة الانتقال لـ السعودية صيف العام الماضي.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الهلال عرض على رافينيا راتبًا صافيًا بقيمة 25 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

رافينيا يرفض عرضًا ضخمًا من الهلال

وأوضح التقرير أن الهلال قدم مبلغ 100 مليون يورو لـ برشلونة من أجل الموافقة على بيع رافينيا، حيث كان النادي الكتالوني على استعداد لقبول العرض المقدم، إلا أن الجناح البرازيلي رفض الأمر.

وذكرت الصحيفة أن عرض الهلال كان سيعني مضاعفة راتب رافينيا 4 مرات، لكن رده كان مختصرًا:” لا، شكرًا لكم”.

وتابع التقرير أنه بالنسبة لرافينيا، كان قرار البقاء دائمًا هو القرار الصحيح، ويعود الفضل في ذلك إلى بدايته الجيدة، وقبل كل شيء، إلى أنه تم اختياره من قبل زملائه ليكون أحد القادة.

وكان رافينيا قد انتقل إلى برشلونة عام 2022 قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع “البارسا” حتى صيف 2028.