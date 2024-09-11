الامارات | 11 محترفاً يسجلون ظهورهم الأول في الموسم الجديد للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد كرة السلة عن القائمة المحدثة للمحترفين الأجانب في قوائم الفرق للموسم الجديد 2024-2025 الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري، من ضمنهم 11 لاعباً جديداً يسجلون ظهورهم الأول في الدوري الإماراتي، 10 منهم من الجنسية الأميركية، ليصبح إجمالي عدد اللاعبين الأجانب في فرق السلة 15 لاعباً.

وأبرم شباب الأهلي صفقتين جديدتين بالتعاقد مع الثنائي الأميركي شهيد ديفيدز على صعيد مركز اللاعب الجناح وصاحب الخبرات الطويلة في الدوريات الآسيوية، وأشهرها الدوري الياباني، بجانب مواطنه سير دومنيك في مركز الارتكاز والقادم من الدوري البحريني، لينضما إلى السنغالي حسان مامادو، الذي يسجل وجوده مع الفريق للموسم الثاني توالياً.

وأعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، منتصف يوليو الماضي، عن تعاقدها مع ثلاثة محترفين أجانب، هم: الأميركيان جاستن روبرسون القادم من فريق «بي سي سمارا» الروسي، ورون جاكسون القادم من «كابوسفرا» المجري، إضافة إلى الكرواتي إيفان فرانس القادم من «يوفنتوس» الليتواني.

واتجه الظفرة لإبرام تعاقدين جديدين، مع اللاعبين الأميركيين بيبي ماغنيت، وجيمس بادغيت، اللذين قدما مستويات لافتة في ظهورهما الأول مع الفريق في بطولة «الظفرة الدولية»، التي أسدل الستار عليها مطلع الشهر الجاري. وتعاقد الوحدة مع الثنائي الأميركي كريستن لامار القادم من الملاعب البحرينية، ومواطنه تيريل ترينت صاحب الخبرات الاحترافية في الدوريات الخليجية، فيما سار فريقا البطائح والوصل على النهج ذاته في التعاقد مع محترف أميركي يتمتع بخبرات على صعيد دوريات المنطقة، بعدما تعاقد البطائح مع كيفون دافينبورت، والوصل مع كيلي كريستوفر.

المحترفون الجدد في الدوري الإماراتي

1- الأميركي شهيد ديفيدز - شباب الأهلي

2- الأميركي سير دومنيك - شباب الأهلي

3- الكرواتي إيفان فراسن - الشارقة

4- الأميركي جاستن روبرسون - الشارقة

5- الأميركي رون جاكسون - الشارقة

6- الأميركي بيبي ماغنيت - الظفرة

7- الأميركي جميس بادغيت - الظفرة

8- الأميركي كريستن لامار - الوحدة

9- الأميركي تيريل ترينت - الوحدة

10- الأميركي كيفون دافينبورت - البطائح

11- الأميركي كيلي كريستوفر - الوصل