الامارات | زورق «أبوظبي 1» يستأنف رحلة الدفاع عن لقب مونديال «الفورمولا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أمس، إلى مدينة بيسو في البرتغال من أجل المشاركة في الجولة الخامسة من «بطولة العالم لزوارق الفورمولا2» التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة وتستمر حتى الأحد.

ويستأنف راشد القمزي على زورق «أبوظبي1»، رحلة الدفاع عن لقب البطولة، إضافة إلى مشاركة النجم الصاعد منصور المنصوري على زورق «أبوظبي2»، ويدخل الفريق الجولة الخامسة وما قبل الختامية بمعنويات عالية، خصوصاً بعد تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الرابعة من البطولة في مدينة سان نازارو الإيطالية التي حقق من خلالها لقب الجولة والمركز الثاني بحلول راشد القمزي أولاً، والمنصوري ثانياً، بعد منافسة قوية وشرسة مع 20 زورقاً شاركت في المنافسة.

ويتصدر الترتيب العام حالياً، راشد القمزي برصيد (52 نقطة)، وتحل ثانياً السويدية ماتيلدا وايبرج برصيد (44 نقطة)، وثالثاً زورق الليتواني إدجراس ريابكو برصيد (43 نقطة)، ورابعاً زورق منصور المنصوري برصيد (31 نقطة).

ويمتلك راشد القمزي حظوظاً كبيرة في تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه هذا الموسم، والثانية على التوالي مع ما قدمه من روح قتالية، ومستوى مميّزاً في الجولات الماضية ومع تبقي جولتين على نهاية البطولة، حيث تقام الجولة الخامسة في بيسو ثم تنتقل الجولة السادسة والختامية إلى مدينة فيلا فيلها في البرتغال أيضاً الأسبوع المقبل.

وغادرت البعثة بمشاركة المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، وبرئاسة ناصر الظاهري، ومن المتوقع أن يشهد اليوم تحضيرات خفيفة للفريق في معسكر المشاركة قبل الانتقال لبدء التسجيل الرسمي والفحص الفني يوم الجمعة، ولاحقاً سباق أفضل زمن يوم السبت ثم السباق الرئيس يوم الأحد.