الامارات | محمد صلاح.. رقم جديد واحتفال خاص مع منتخب مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو نهائيات كاس الأمم الافريقية الخامسة والثلاثين التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، بعد عودته بانتصار عريض خارج أرضه في الجولة الثانية من التصفيات الأول على حساب بوتسوانا برباعية.

واحتفل النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بظهوره الدولي المئوي، على أفضل نحو بعدما ساهم في الفوز الكاسح لمنتخب "الفراعنة" على مضيفه البوتسواني 4-0 في فرانسيستاون ضمن المجموعة الثالثة.

وسيطر الضيوف على المجريات منذ صافرة البداية، وسريعاً تمكن محمود حسن "تريزيغيه" من وضع بلاده في المقدمة إذ افتتح التسجيل بعد مرور خمس قائق فقط متابعاً كرة مرتدة من الحارس البوتسواني اثر تصديه لتسديدة محمد صلاح (5)، وتمكن تريزيغيه من تعزيز تقدم المنتخب المصري في الدقيقة (29).

وأحرز محمد صلاح الهدف المصري الثالث بعدما تابع عرضية محمد حمدي بسهولة في الشباك المشرعة (57). ورفع صلاح رصيده إلى 58 هدفاً دولياً وبات على بعد 11 هدفاً من الهداف التاريخي للفراعنة والمدرب الحالي حسام حسن.

ووسع مصطفى فتحي النتيجة لمنتخب بلاده بإضافته الهدف الرابع مستغلا تمريرة إبراهيم عادل (90+4).

واحتفل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب المصري حسام حسن، بالنجم المصري محمد صلاح، الذي خاض مباراته رقم 100 بقميص منتخب مصر، وذلك برفع قميص صلاح داخل غرفة الملابس عقب نهاية المباراة.