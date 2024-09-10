الامارات | أول تعليق من بينتو عقب خسارة الأبيض أمام إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الإمارات، البرتغالي بينتو، حزنه على الخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إيران، مشيرا إلى الخبرة التي ميزت المنتخب الإيراني في الشوط الثاني وجعلت الفوز من نصيبه في المباراة التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "الأداء كان جيداً بالمجمل خلال المباراة، وخبرة المنتخب الإيراني ظهرت بوضوح في الشوط الثاني، الذي كنا في الأكثر سيطرة على المباراة، لا أستطيع القول أن منتخب إيران لم يستحق الفوز، فقد وصل إلى المرمى في هجمات خطرة".

وأضاف: "أقدم التهنئة للاعبينا على ما قدموه في المباراة والمستوى الذي ظهر به اللاعبين خلال المباراة، علينا أن نحلل نتيجة اليوم والخسارة أمام إيران، يجب العمل من اليوم استعدادا لمباريات شهر أكتوبر، تعملنا كثيراً من أول مباراتين وعلينا أن نكمل استراتيجيتنا في التعامل مع المباراة استعدادا للمعسكر القادم في أكتوبر".

وتابع: "يجب العمل على ردة الفعل كما فعلنا في الدوحة، افتقدنا لاعبين خلال المباراة أمام إيران، سيعود إلينا عدد من اللاعبين المعسكر القادم، نحن على طريق المنافسة، خضنا مباراتين في سبتمبر، فزنا في مباراة وخسرنا أخرى، لازلنا في قبل المنافسة وهذا أمر طبيعي ويجب علينا الإعداد والتعلم من أخطائنا، كانت الأجواء رائعة حول المنتخب ويجب استغلال ذلك والنظر إلى الأشياء الإيجابية والمضي قدما في التصفيات".