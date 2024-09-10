شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أشكر اللاعبين على جهودهم وباب منتخب مصر مفتوح للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالفوز على بوتسوانا، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر بعد المباراة قائلا: "كنت أعلم أن مباراة بتسوانا صعبة ولكن أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه والأداء الذي قدموه مع طريقة اللعب نجحنا في تحقيق فوز كبير مثل هذا".

وتابع حسام حسن: "سأواصل العمل مع الجهاز المعاون من أجل تطوير أداء الفريق خلال المرحلة المقبلة، وباب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين الذين يملكون الرغبة والتحدي لتمثيل منتخب مصر وإسعاد المصريين". وشدد حسام حسن على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن في أداء الفراعنة.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صنع بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.