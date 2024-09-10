شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى فحصًا طبيًا على ركبة يوسف أيمن لتحديد موقفه من رحلة نيروبى والان مع تفاصيل الخبر

يخضع يوسف أيمن مدافع الاهلى الجديد للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق من أجل تحديد فرص لحاقه بمباراة جورماهيا الكينى بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مران المارد الاحمر ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

واشتكى يوسف أيمن من الإصابة بكدمة قوية في الركبة ولم يستكمل المران، حيث فضل الجهاز الطبي استبعاده خشية من تفاقم الإصابة، حيث أجري اللاعب اشعة وخضع لفحوصات طبية ونفذ برنامج تأهيلى للتعافى من الاصابة.

وانضم يوسف أيمن إلى الأهلي في الصيف الجاري قادما من نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء بشكل نهائي.

وانضم يوسف أيمن ومعه أشرف داري لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم الجديد، من أجل تعويض رحيل الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود متولي في الميركاتو الصيفي الجاري، حيث انضم عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي، بينما انضم محمود متولى لصفوف الاتحاد السكندري.

حدد الجهاز الفنى بالنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الجمعة المقبلة موعداً للسفر إلى نيروبى على متن طائرة خاصة لمواجهة جورماهيا الكينى.

ويكثف المارد الأحمر استعداداته اليومية لمواجهة جورماهيا الكينى وذلك فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني، فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد رئاسة بعثة الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ويقوم طارق قنديل حالياً بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة كينيا المرتقبة التي تُعد ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كل من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الأحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.