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نيمار يؤدي تدريبات تأهيلية بمران الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أدى سيد عبد الله "" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في كينيا


جاء ذلك بسبب معاناة "نيمار" من شد عضلي، و قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم  14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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