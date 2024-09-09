شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لسيد نيمار بسبب الإصابة بشد عضلي قبل مواجهة الشرطة الكيني والان مع تفاصيل الخبر

أدى سيد عبد الله "نيمار" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المُقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك بسبب معاناة "نيمار" من شد عضلي، و قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

فيما أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية خلال المران وشهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل والأفكار الخططية الخاصة في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في نهاية المران شارك فيها جميع اللاعبين وتم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.