بعد أربعة سنوات.. برشلونة يسدد مستحقات مدربه السابق

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت صحيفة الماركا الاسبانية ان نادي برشلونة قام بإنهاء المشاكل المالية العالقة بين النادي والمدير الفني السابق للبارسا كيكي ستين والتي امتدت على مدار أربعة سنوات .

وكان نادي برشلونة قد قام بتعيين كيكي ستين مديرا فنيا للفريق الكروي عام ٢٠١٩ بتعاقد ممتد لمدة عامين الا ان الفريق الكاتالوني تعرض للخسارة التاريخية بثمانية أهداف مقابل هدفين امام بايرن ميونخ في دوري الأبطال ثم خسارة قمة الدوري الأسباني امام ريال مدريد لتقوم إدارة برشلونة بأقالته وعدم تسوية مستحقاته المالية عن باقي التعاقد حتى الان .

لجنة المدربين بالاتحاد الأسباني وبحضور مجموعة من كبار المدربين مثل كارلو انشيلوتي وبيب جوارديولا و ديبجو سيميوني اجتمعت يوم الاثنين الماضي لبحث العديد من الأمور الخاصة بالمدربين وكان على رأسها قضية مستحقات المدربين المتأخرة ومنهم كيكي ستين وطالبت لجنة المدربين من رابطة اندية الدوري الأسباني بضرورة تغيير لوائحها لمواجهة هذه المواقف للمدربين وهددت باتخاذ إجراءات صارمة ومنها الاضراب حال عدم تنفيذ مطالبها .

صحيفة الماركا الأسباني أكدت ان برشلونة توصل إلى اتفاق مع كيكي ستين يقضي بحاول المدرب على مستحقاته التي تقدر بأربعة مليون يورو على ستة دفعات خلال العام المقبل وهو ما يسدل الستار على احد المشاكل المادية التي كانت تواجه البارسا خلال الفترة الماضية .