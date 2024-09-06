تقارير: المدير الفني للهلال السعودي يطلب عدم قيد نيمار في قائمة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، عن رغبة المدير الفني البرتغالي جيسوس، في استبعاد نيمار من قائمة الفريق حتى يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن جيسوس طلب إبعاد نيمار عن قائمة الفريق خلال الفترة الحالية، حتى يناير المقبل 2025، مع الإبقاء على البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر في قائمة الفريق.

وأشارت الصحيفة، أن جيسوس أكد لإدارة الهلال حاجة الفريق إلى الظهير البرازيلي لودي حتى يناير المقبل، مع رفع اسم نيمار من القائمة حتى يناير المقبل، لحين العودة من الإصابة.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة فريق الهلال، تناقش طلب المدرب في الوقت الحالي، قبل الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق بالدوري السعودي، يوم الإثنين المقبل الموافق 10 سبتمبر.

ويخوض النجم البرازيلي نيمار داسيلفا المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في العام الماضي.

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