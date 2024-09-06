الامارات | العربي يستقطب 21 لاعباً جديداً لدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق العربي، بدر طبيب الشحي، استعدادات فريقه لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى (الهواة) بأنها تسير وفقاً للخطة الفنية المعتمدة، وأن الجهاز الفني أكمل نحو 75% من التجهيزات تمهيداً لخوض أولى مباريات الدوري أمام فريق يونايتد في 15 سبتمبر الجاري، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى الجاهزية التامة، خصوصاً أن فريق يونايتد من الفرق القوية المرشحة للصعود، مشيراً إلى أن فريقه استقطب نحو 21 لاعباً جديداً ولم يتبق من الموسم الماضي سوى أربعة لاعبين.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «ينتظرنا موسم فني قوي جداً بسبب زيادة عدد الفرق التي تنافس على الصعود، تزامناً مع تناقص عدد الفرق التي تشارك إلى 15 فريقاً». وتابع: «أسلوب مكافآت الفرق التي اعتمدها اتحاد كرة القدم سيقود إلى منافسات قوية للحصول على أفضل المراكز».

وأضاف: «هدفنا واضح وهو أننا نريد بناء فريق متكامل ذي شخصية كروية متميزة، وفقاً لرؤية مجلس إدارة النادي برئاسة خالد يوسف بن حضيبة، حيث يتمكن الفريق من تقديم مستويات فنية جميلة تساعده على المنافسة على أن يكون في المراكز المتقدمة، لكننا سنعمل بهدوء وسنتعامل مع كل مباراة بقيمتها الفنية والتنافسية، بشعار أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري».

وأضاف: «تعاقداتنا مع اللاعبين تمت وفقاً لرؤية فنية وإدارية احترافية، حيث تم اعتماد آلية متكاملة لا تقتصر على الأداء الفني، ونحن على قناعة تامة بمواصفات اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، ونشعر بالفخر بالتزامهم الاحترافي».

وبخصوص الاستعدادات أوضح الشحي: «الفريق انتظم في معسكر داخلي في دبي مستفيداً من ملاعب ناديي شباب الأهلي والوصل، وتتضمن وحدات تدريبية فنية وبدنية، وخاض خلالها ثلاث مباريات ودية فاز في اثنتين منها وتعادل سلبياً مع مصفوت في ختام المعسكر، إضافة إلى مباراة ودية قبل المعسكر مع فرق من الدرجة الأولى أحدها الفوز على فريق (غلف إف سي 5-1)»، مبيناً أن قرعة البطولة وضعت العربي في مواجهات قوية في أول خمس مباريات أمام يونايتد والإمارات، و«غلف إف سي»، وحتا والذيد، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض مواجهة أخرى مع حتا في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وختم: «تغلبنا على تحديات قوية صادفتنا في بداية الاستعدادات، بفضل احترافية التخطيط والعمل التي ينتهجها مجلس إدارة النادي، ومن أبرز تلك التحديات استقطاب نحو 21 لاعباً جديداً، إذ إن فريق الموسم الماضي لم يتبق منه سوى أربعة لاعبين، وسعداء لتمكّن الجهازين الإداري والفني من اختيار أفضل اللاعبين وتعزيز الانسجام»، داعياً الجمهور إلى الحضور وتشجيع الفريق.

• لم يتبق مع فريق العربي من الموسم الماضي سوى 4 لاعبين.