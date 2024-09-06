انهيار وبكاء.. رد فعل كريستيانو رونالدو بعد إحراز الهدف 900 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، بعد نجاحه في الوصول إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الرياضية.

ونجح رونالدو في الوصول إلى هذا العدد من الأهداف، خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال في مواجهة كرواتيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما في الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني في اللقاء لصالح منتخب بلاده، ليدخل في حالة بكاء شديدة بعد وصوله إلى الهدف رقم 900.

ويعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، برصيد 131 هدفاً في 213 مباراة.

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