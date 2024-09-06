الارشيف / اخبار الرياضه

انهيار وبكاء.. رد فعل كريستيانو رونالدو بعد إحراز الهدف 900 (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم البرتغالي ، تحطيم الأرقام القياسية في كرة القدم، بعد نجاحه في الوصول إلى الهدف رقم 900 في مسيرته .

ونجح رونالدو في الوصول إلى هذا العدد من الأهداف، خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال في مواجهة كرواتيا، في اللقاء الذي يجمع بينهما في الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني في اللقاء لصالح منتخب بلاده، ليدخل في حالة بكاء شديدة بعد وصوله إلى الهدف رقم 900.

ويعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، برصيد 131 هدفاً في 213 مباراة.

اقرأ أيضاً:
شوبير يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

منتخب مصر يحسم موقف بدلاء إمام عاشور وعبد المنعم

رحلة الأهلي للقب 44.. هدية الزمالك.. بيراميدز رايح جاي.. إنجاز وسام بن علي

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا