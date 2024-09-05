إبراهيم عبد الخالق: بنتايك أهم صفقة للزمالك لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك السابق عن مميزات صفقة محمود بنتايك الظهير الأيسر الجديد للفارس الأبيض، والمراكز التي تحتاج للتدعيم.

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي:محمود بنتايك صفقة مهمة للزمالك لدعم الجبهة اليسرى، وهو أكثر مركز كان يحتاج للدعم".

وتابع: "أتمنى أن تكون هناك صفقات على مستوى عالي للزمالك.. الزمالك يحتاج إلى الدعم في مركز الظهير الأيمن والمدافع ورأس الحربة".

وعن مشوار الزمالك في الكونفدرالية: "يجب عدم الاستهانة بفريق الشرطة الكيني حتى لو هناك فارق امكانيات فنية.. أسم الزمالك أكبر من أي بطولة .. ولكن يجب التعامل بحذر وتركيز.. يجب أن نحافظ على لقب الكونفدرالية وعدم النظر لأسم أي منافس".

وأتم: "حراسة الزمالك في أمان بوجود محمد صبحي ومحمد عواد والشاب محمود الشناوي.. زيزو أفضل لاعب في مركزه والحفاظ عليه قرار جيد.. مباراة السوبر الافريقي بطولة خاصة بمواجهة الأهلي".