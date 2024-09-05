الامارات | بعد الفوز على قطر.. موعد مباراة الإمارات وإيران في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المنتخب الوطني مجموعته من الجولة الأولى للدور الثالث لتصفيات آسيا لكأس العالم، بعد أن حقق الأبيض فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب قطر في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، بأهداف من توقيع حارب عبد الله، خالد الظنحاني، علي صالح.

ويخوض الأبيض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إيران في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وتقام مباراة الإمارات ضد إيران يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الإمارات صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بفارق الأهداف فقط عن أوزبكستان وإيران، بعد أن نجحا المنتخبان أيضا في تحقيق الفوز بأول مباريات التصفيات في الدور الثالث