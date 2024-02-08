"ظهور مميز لأمين عمر".. لقطات من مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في الكان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق منتخب نيجيريا الفوز على جنوب أفريقيا، بركلات الترجيح 4-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهدت المباراة ظهور مميز للحكم الدولي المصري أمين عمر، الذي احتسب ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا، بعد إلغاء هدف نيجيريا الثاني، الذي أحرزه فيكتور أوسيمين.

كما احتفل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمرة الثانية بعد احتفال مباراة المغرب.

لمشاهدة اللقطات تنقل بين صور الألبوم التالي:

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