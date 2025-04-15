- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات التعويضات المستحقة لملاك العقارات في الكدوة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج الأحياء المطورة، أحد برامج الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والداعم وتمكين من اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، عن إطلاق (صندوق رؤية مكة العقاري)، وبدء استقبال طلبات تعويضات ملاك العقارات (المستوفية للإجراءات) بموقع الكدوة، المقدرة بإجمالي 7 مليار ريال، ويتيح الصندوق خيارين للتعويضات المقدمة للملاك؛ إما المساهمة بحصة في مشروع التطوير، أو استلام التعويض نقداً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرنامج في تنفيذ عمليات الصرف وفق آليات واضحة وموثوقة تُسهم في تعزيز الثقة مع الملاك وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام.
وأكد برنامج الأحياء المطورة التزامه بصرف التعويضات للدفعات المحددة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع الملاك على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
جدير بالذكر أن القائم على إدارة الصندوق هو شركة البلاد المالية، ويعدّ مشروع التطوير لموقع الكدوة ضمن حزمة كبرى للتطوير العقاري على مساحة 686,056 متراً مربعاً، بهدف تحويل الموقع إلى منطقة ذات طابع حضري ومعماري متفرد يعزز من مكانة مكة المكرمة، وتغيير المشهد العقاري والمساهمة في التطوير والتنمية المستدامة بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030
.
تحسين أوضاع السكانويقدم البرنامج حلولاً شاملة تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للسكان، وتساهم في معالجة الخلل السكاني الناتج عن المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل، مما يسعى إلى تحفيز النشاط الاستثماري لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر دمج هذه المواقع ضمن خطط التطوير العقاري، وإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير، بالإضافة إلى وضع آليات فاعلة للحد من ظهور مثل هذه المناطق، ووقف التوسع العشوائي في المناطق القائمة.
إجراءات الحصول على التعويضويدعو البرنامج ملاك العقارات المستحقة للتعويض في موقع الكدوة لاستكمال إجراءات الصرف (توفير إفادات الصندوق العقاري، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، ومخالصات شركتي الكهرباء والمياه) – لكل مالك وإن تعدد الورثة – ومن ثم حجز موعد بدءًا من يوم الثلاثاء 15 إبريل 2025م، إما إلكترونياً عبر هذا الرابط أو الهاتف الموحد (8001000041)، للحصول على التعويضات بخصوص المساهمة أو استلام القيمة النقدية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البرنامج في تنفيذ عمليات الصرف وفق آليات واضحة وموثوقة تُسهم في تعزيز الثقة مع الملاك وتحقيق أعلى درجات الشفافية والالتزام.
وأكد برنامج الأحياء المطورة التزامه بصرف التعويضات للدفعات المحددة فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، وذلك وفق إطار زمني يضمن حصول جميع الملاك على حقوقهم بكل يسر وسهولة.
جدير بالذكر أن القائم على إدارة الصندوق هو شركة البلاد المالية، ويعدّ مشروع التطوير لموقع الكدوة ضمن حزمة كبرى للتطوير العقاري على مساحة 686,056 متراً مربعاً، بهدف تحويل الموقع إلى منطقة ذات طابع حضري ومعماري متفرد يعزز من مكانة مكة المكرمة، وتغيير المشهد العقاري والمساهمة في التطوير والتنمية المستدامة بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030
.