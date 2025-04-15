شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات التعويضات المستحقة لملاك العقارات في الكدوة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام