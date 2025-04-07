شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": أمطار في 7 مناطق.. وحائل الأعلى كمية بـ 21.2 ملمترات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة حائل أعلى كمية هطول الأمطار بـ (21.2) ملم في موقق بحائل، وذلك ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محافظة حائل (20.6) ملم، وطريق الملك عبدالله بحائل (19.8) ملم، وعقده بحائل (18.3) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (62) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، والباحة).

منطقة مكة المكرمة

وبحسب التقرير فقد سجّلت منطقة مكة المكرمة (10.4) ملم في منتزه الهدا بالطائف، و(6.6) ملم في الطائف، بالإضافة إلى (6.2) ملم في كلٍ من طريق الهدا الدائري، والهدا، ووادي وج في الطائف.

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (8.0) ملم في مطار العلا، و(7.9) ملم في العشاش بخيبر، و(3.8) ملم في الصلصلة بخيبر، و(3.2) ملم في المندسة بالمدينة. منطقة القصيم

في منطقة القصيم، أوضح التقرير أن رياض الخبراء سجّلت (5.5) ملم، والبكيرية (4.5) ملم، وشري ببريدة (4.0) ملم، وعقلة الصقور (3.2) ملم، فيما بلغت كمية الأمطار بمنطقة عسير (2.2) ملم في الرس ببيشة، و(1.0) ملم في الصبيخه بطريب.

كما سجّلت كلٌ من المنطقة الشرقية في محطة القطار بحفر الباطن، ومنطقة تبوك (1.6) بالديسة في ضباء، ومنطقة الباحة في قلوة، (0.8) ملم. كميات الأمطار

دعت الوزارة للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/44cBZxi.