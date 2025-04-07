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شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق خليجي لمراجعة نهاية المدة لرسوم إغراق الأسمنت والكلنكر الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن بدء إجراءات تحقيق مراجعة نهاية المدة، وذلك بخصوص رسوم مكافحة الإغراق المفروضة حالياً على واردات دول المجلس من منتجات الأسمنت والكلنكر، التي يكون منشؤها أو مصدرها جمهورية إيران الإسلامية.
ويهدف هذا التحقيق، الذي تم إبلاغ قطاع الأعمال به عبر اتحاد الغرف السعودية، إلى تقييم احتمالية استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر المترتب عليها في حال إنهاء العمل بالرسوم الحالية المفروضة على هذه الواردات الإيرانية، وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد العمل بهذه الرسوم أم لا.
تأتي الإجراءات وفقاً للقانون الموحَّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، كما أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
وفي هذا السياق، حث اتحاد الغرف السعودية، عبر تعميمه للغرف التجارية، كافة الأطراف المعنية وذوي العلاقة أو المصلحة بهذا التحقيق، بمن فيهم المصنعون المحليون والمستوردون والمستهلكون لمنتجات الأسمنت والكلنكر، على ضرورة التفاعل والمشاركة في إجراءات التحقيق.
ويتوجب على الأطراف الراغبة بالمشاركة التعريف بأنفسهم رسمياً لدى الأمانة الفنية كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة، والالتزام بتقديم الردود الوافية على استبيانات التحقيق المتاحة في النشرة الرسمية، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة في إعلان بدء التحقيق الرسمي وعلى العنوان الموضح فيه.
كانت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قررت في مايو 2020 فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج الأسمنت المائي بأنواعه كافة، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، وإن كانت ملونة، من إيران.
ويهدف هذا التحقيق، الذي تم إبلاغ قطاع الأعمال به عبر اتحاد الغرف السعودية، إلى تقييم احتمالية استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق والضرر المترتب عليها في حال إنهاء العمل بالرسوم الحالية المفروضة على هذه الواردات الإيرانية، وذلك لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد العمل بهذه الرسوم أم لا.
تدابير وقائية
تأتي الإجراءات وفقاً للقانون الموحَّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، كما أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون اتخذت قرارها بقبول الشكوى وبدء إجراءات التحقيق.
وفي هذا السياق، حث اتحاد الغرف السعودية، عبر تعميمه للغرف التجارية، كافة الأطراف المعنية وذوي العلاقة أو المصلحة بهذا التحقيق، بمن فيهم المصنعون المحليون والمستوردون والمستهلكون لمنتجات الأسمنت والكلنكر، على ضرورة التفاعل والمشاركة في إجراءات التحقيق.
ويتوجب على الأطراف الراغبة بالمشاركة التعريف بأنفسهم رسمياً لدى الأمانة الفنية كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة، والالتزام بتقديم الردود الوافية على استبيانات التحقيق المتاحة في النشرة الرسمية، وذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة في إعلان بدء التحقيق الرسمي وعلى العنوان الموضح فيه.
رسوم جمركية نهائية
كانت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قررت في مايو 2020 فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج الأسمنت المائي بأنواعه كافة، بما فيه الأسمنت المكتل غير المطحون المسمى «كلنكر»، وإن كانت ملونة، من إيران.