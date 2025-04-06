شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ"مكة الصحي" ينقذ حياة معتمر سوداني من أزمة تنفسية حادة والان نبدء بالتفاصيل

علاج فوري

الدمام - شريف احمد - أنقذ فريق طبي بمستشفى أجياد للطوارئ – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – بفضل الله، حياة معتمر سوداني يبلغ من العمر 34 عامًا، بعدما نُقل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من صعوبة شديدة في التنفس والتهاب حاد في الصدر.وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي باشر الحالة فور وصولها، حيث أُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة، التي كشفت عن وجود أزمة صدرية حادة.وتم على الفور تنويم المريض في قسم العناية المركزة، وبدء تنفيذ البروتوكول العلاجي المناسب، بما في ذلك إعطاؤه الأدوية الضرورية ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي لعدة أيام، حتى استقرت حالته وتماثل للشفاء، بفضل الله.وأكد التجمع أن مستشفى أجياد يعمل بكامل طاقته الاستيعابية، ويواصل طاقمه الطبي تقديم الرعاية اللازمة للزوار والمعتمرين، ضمن منظومة صحية متكاملة تواكب كثافة أعداد قاصدي المسجد الحرام.