شكرا لمتابعة خبر عن اقتران القمر برأس التوأم المؤخر بولوكس وكوكب المريخ في سماء الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت منطقة الحدود الشمالية أمس، ظاهرة فلكية مميزة، تمثّلت في اقتران القمر بنجم “رأس التوأم المؤخر” المعروف باسم “بولوكس” (Pollux)، إضافة إلى اقترانه بكوكب المريخ.

واستمرت هذه الظاهرة حتى غروب القمر، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة في الأفق الشرقي خلال ساعات الليل.

وأوضح رئيس نادي الفلك والفضاء زاهي الخليوي، أن هذا الحدث يُعدُّ من الظواهر الجميلة التي تجذب المهتمين بالفلك ومحبي رصد السماء، مشيرًا إلى أن القمر كان في طور الأحدب المتزايد، ما جعله أكثر سطوعًا وسهّل رصده بجوار نجم بولوكس اللامع، الذي يُعتبر أحد أبرز نجوم كوكبة التوأمان.

وبيّن أن كوكب المريخ ظهر كنقطة ضوئية تميل إلى اللون الأحمر على يسار القمر، بينما ظهر بولوكس على يمينه، في مشهد سماوي يُشبه المحاذاة بين ثلاثة أجرام لامعة، مما جعله فرصة مثالية للرصد والتصوير، خصوصًا في المناطق ذات الأفق الشرقي المفتوح والبعيدة عن التلوث الضوئي.