شكرا لمتابعة خبر عن الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها في مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير خدماتها للرجال اليوم في متوسطة وثانوية البراء بن عازب بالبشاير بمحافظة بلقرن وللنساء في مركز عفراء بمحافظة النماص، ويوم الاثنين للرجال في ثانوية عبدالله بن مسعود بسبت العلاية بمحافظة بلقرن لمدة يوم لكل موقع، وللنساء في محافظة طريب لمدة ثلاثة أيام، وللرجال يوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية الزبير بن العوام بعفراء في محافظة بلقرن، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ثانوية ذات الصواري بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وثانوية الأمير سلطان بمركز بني عمرو بمحافظة النماص، وللنساء في مدرسة العلاية الأولى بمحافظة بلقرن، ويوم الخميس في متوسطة وثانوية البشائر بمحافظة بلقرن، وفي مقر محافظة تنومة لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها للرجال يوم الثلاثاء في مركز جرداء بني علي بمحافظة الحجرة، وللنساء في متوسطة أمامة بنت أبي العاص بالصغرة بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت، وتقليل الجهد على المستفيدين.