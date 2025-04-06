شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف عن الحالة الممطرة الحادية عشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن الحالة الممطرة الحادية عشرة لعام 1446 هـ، خلال الـ 10 أيام القادمة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “الحالة الممطرة الحادية عشرة خلال الـ 10 أيام القادمة على أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية.”

وأوضح أنها تمتد إلى الكويت والإمارات واليمن بأمطار تتراوح بين الخفيفة والغزيرة، مع حبات برد، وفرصة لسقوط السيول تسبقها رياح على أجزاء من تلك المناطق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل.

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