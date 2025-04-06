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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونيًا بدءًا من تاريخ 8 أبريل 2025.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والتعاون الدولي بالجامعة الدكتورة فاتن زيني، أن البرامج توزعت على أكثر من 40 برنامجًا نوعيًا بين الماجستير والدكتوراه.
وذلك بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.
وكذلك القانون الرياضي، إدارة الأعمال، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم، وتقديم برنامج الدكتوراه في علوم الأحياء والرسم والفنون.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط الالتحاق بها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والتعاون الدولي بالجامعة الدكتورة فاتن زيني، أن البرامج توزعت على أكثر من 40 برنامجًا نوعيًا بين الماجستير والدكتوراه.
برامج الدراسات العليا في جدةوأوضحت أن تلك البرامج تتوائم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية.
وذلك بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.
برامج جامعة جدةوأشارت إلى أن المسارات تنوعت بين البرامج الأكاديمية المجانية والتنفيذية المهنية المدفوعة في عدة مجالات من بينها، سلاسل الإمداد، الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية.
وكذلك القانون الرياضي، إدارة الأعمال، الإدارة الرياضية، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم، وتقديم برنامج الدكتوراه في علوم الأحياء والرسم والفنون.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط الالتحاق بها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.