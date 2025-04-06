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جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي عن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونيًا بدءًا من تاريخ 8 أبريل 2025.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والتعاون الدولي بالجامعة الدكتورة فاتن زيني، أن البرامج توزعت على أكثر من 40 برنامجًا نوعيًا بين الماجستير والدكتوراه.

برامج الدراسات العليا في جدة

وأوضحت أن تلك البرامج تتوائم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، ومتوافقة مع أفضل المرجعيات العالمية.
وذلك بهدف تمكين طلاب الدراسات العليا بالمعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًا وعالميًا.

برامج جامعة جدة

وأشارت إلى أن المسارات تنوعت بين البرامج الأكاديمية المجانية والتنفيذية المهنية المدفوعة في عدة مجالات من بينها، سلاسل الإمداد، الأمن السيبراني، تصميم الأزياء، التقنية الحيوية.
وكذلك القانون الرياضي، إدارة الأعمال، الإدارة ، الإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم، وتقديم برنامج الدكتوراه في علوم الأحياء والرسم والفنون.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط الالتحاق بها من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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