شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام