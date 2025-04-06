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الباحة.. القبض على مقيم لترويجه مادة "الشبو" المخدر

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الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه وأُحيل لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]).
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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