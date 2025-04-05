شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 21 شخصًا لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (18) وافدًا من الجنسية

اليمنية و (3) مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة وسرقة المارة والمنازل باستخدام مركبات ذات تجهيزات أمنية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.