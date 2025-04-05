السعودية | بروفيسور سعودي يفوز بجائزة أمريكية مرموقة في التعليم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

هنأت سفارة المملكة بالولايات المتحدة، البروفيسور السعودي مبارك القحطاني لحصوله على جائزة “مالكوم بالدريج” الأمريكية للتميز القيادي في التعليم لعام 2025.

وأكّدت السفارة السعودية على أن د.القحطاني بحصوله على هذه الجائزة المرموقة مصدر فخر حقيقي للمملكة، مشيرةً إلى أن تفانيه في تطوير التعليم والقيادة لا يزال مصدر إلهام لكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

ويشغل أستاذ اللغويات التطبيقية والترجمة بجامعة الملك سعود د. القحطاني، منصب عميد التطوير والجودة في الجامعة نفسها، حيث عمل عضوًا في هيئة التدريس، ورئيس قسم، وباحثًا، وعضوًا في هيئة التحرير، ومقيّمًا للجودة، ومدربًا، وشغل مناصب قيادية عديدة داخل الجامعة وخارجها.

كما نشر العديد من الأبحاث وترجم 4 كتب إلى العربية، منها “بكلمات أخرى”، و”مستقبل تكنولوجيا الترجمة”، و”الترجمة تُغير كل شيء: النظرية والتطبيق”، و”موسوعة روتليدج لمناهج البحث في اللغويات التطبيقية”.

ويعد معهد التميز في الأداء التابع لمؤسسة بالدريج مؤسسة رائدة في مجال التميز في الأداء والقيادة والإدارة، حيث ينفذ مشاريع بحثية، واستضافة المؤتمرات والأنشطة، وتقديم برامج التطوير المهني والتدريب على المهارات على مستوى الإدارة التنفيذية وعبر الإنترنت، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين أداء المؤسسة، ونشر وتوزيع مجموعة واسعة من المواد التعليمية لمشاركة أفضل الممارسات.

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