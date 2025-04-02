شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سيئول تحذر من مُظاهرات وتواجد أمني كثيف محتمل في بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة صور| ارتفاع عالمي تاريخي في أسعار الذهب.. وإقبال على شراء السبح والمرامي حائل.. القبض على شخصين لترويج كميات من الحشيش المخدر والإمفيتامين حذرت السفارة السعودية في سيئول المواطنين نظراً لما قد تشهده مدينة سيئول خلال يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل من مُظاهرات وتواجد أمني كثيف محتمل في بعض المناطق وتقييد حركة المرور بالقرب من المحكمة الدستورية واغلاق القصور والمتاحف والمدارس القريبة مؤقتًا بالإضافة إلى تعليق محطة المترو أنجوك (٣). تود السفارة التنويه لكافة المواطنين السعوديين المُقيمين والزائرين بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظاً على سلامتكم وأمنكم. وفي الحالات الطارئة، يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ المخصص لشؤون السعوديين 821089626999+