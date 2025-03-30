اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في محلية هيا الجديدة بولاية البحر الأحمر في السودان

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في محلية هيا الجديدة بولاية البحر الأحمر في السودان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 600 سلة غذائية في محلية هيا الجديدة بولاية البحر الأحمر في السودان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 600 سلة غذائية في محلية هيا الجديدة بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 4.164 فردًا من الفئات المحتاجة والنازحة، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا