السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.008 سلال غذائية و1.008 حقائب صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.008 سلال غذائية، و1.008 حقائب صحية في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 6.048 فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للشعب السوري الشقيق للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق.

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