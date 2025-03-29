شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات.. موعد رؤية هلال عيد الفطر المبارك في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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رؤية هلال عيد الفطر المبارك

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صلاة عيد الفطر في السعودية

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الدمام - شريف احمد - بعد ساعات تبدأ رؤية هلال العيد الفطر المبارك في السعودية، إذ تتطلع أنظار المسلمين حول العالم لرؤية هلال عيد الفطر، لا سيما سكان المملكة، بعد قضاء أيام شهر رمضان الكريم في لحظات من الروحانية العالية.وأمس دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025وتابعت المحكمة العليا في بيانها: ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمةكما أعربت عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.ومن ثم احتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمينمن جهة أخرى كان وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد بمناطق المملكة.موعد صلاة عيد الفطركما وجه بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد، في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهموحددت الوزارة وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكةوبخصوص عدد الجوامع ومصليات الأعياد بعموم مناطق المملكة تبلغ 19,887 مجهزة بالكامل ما بين فرش وصيانة ونظافة وفق أعلى معايير الجودة بما يمكن المصلين من تأدية الشعائر في أجواء إيمانيةهذا وتتحرى المملكة هلال عيد الفطر لعام 1446 هـ مساء يوم 29 رمضان، بالتزامن مع نهاية دورة قمر رمضان مع كسوف شمسي جزئي، غير مرئي في السعودية.وتمثل لحظة الكسوف لحظة الاقتران بين القمر والشمس وبداية ولادة الهلال الجديد.