اخبار السعوديه

حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر ..فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الداعية الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر.

وقال الخثلان خلال حديثه في قناة رسالة: “هناك أفضلية وهناك جواز ، وبخصوص الأفضلية، فالأفضل أن تُخرج زكاة الفطر في البلد الذي تغرب فيه الشمس على الإنسان ليلة العيد ” .

وتابع الخثلان: “إذا غربت عليك الشمس في مكة، تُخرجها في مكة، وإذا غربت الشمس عليك في المدينة تُخرجها في المدينة، وهذا هو الأفضل ” .

وأضاف الداعية ، من حيث الحكم، يجوز أن تُخرجها في أي مكان، حتى لو وكلت من يُخرجها عنك في بلد أخرى، فلا بأس والأمر في هذا واسع.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا