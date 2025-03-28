شكرا لمتابعة خبر عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الداعية الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن حكم إخراج زكاة الفطر في بلد آخر.

وقال الخثلان خلال حديثه في قناة رسالة: “هناك أفضلية وهناك جواز ، وبخصوص الأفضلية، فالأفضل أن تُخرج زكاة الفطر في البلد الذي تغرب فيه الشمس على الإنسان ليلة العيد ” .

وتابع الخثلان: “إذا غربت عليك الشمس في مكة، تُخرجها في مكة، وإذا غربت الشمس عليك في المدينة تُخرجها في المدينة، وهذا هو الأفضل ” .

وأضاف الداعية ، من حيث الحكم، يجوز أن تُخرجها في أي مكان، حتى لو وكلت من يُخرجها عنك في بلد أخرى، فلا بأس والأمر في هذا واسع.