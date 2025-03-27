شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قاصدو المسجد النبوي يؤدون صلاة التهجد ليلة 27 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أجواء إيمانية من السكينة والطمأنينة أدت جموع المصلين صلاة التهجد ليلة 27 في المسجد النبوي الشريف، ترافقهم جهود تنظيمية وإرشادية هيأتها الجهات ذات العلاقة بخدمة المصلين والزائرين الذين قدموا من مختلف الدول ليشهدوا هذه الأيام والليالي المباركة من الشهر الفضيل في رحاب المسجد النبوي.

وأمّ المصلين الشيخ د. عبدالله القرافي، والشيخ د. صلاح البدير الذي تلا دعاء القنوت، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يستجيب دعاءهم، ويختم لهم شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

