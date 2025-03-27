شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الأمن" لسلامة المعتمرين والزوار في المسجد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُشكل طيران الأمن دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والسلامة بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، إذ يُسهم في تنفيذ مهام متعددة تشمل متابعة الحالة المرورية، ودعم الجهات الحكومية في إدارة الحشود حول المسجد النبوي والمواقع الحيوية.

وتكثف طائرات الأمن طلعاتها الجوية لمتابعة الحركة المرورية، وانسابية تحرك الكثافات البشرية.

خطة أمنية متكاملة

وتُظهر الصور جانبًا من هذا الجهد الكبير الذي يأتي ضمن خطة متكاملة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للمعتمرين والزوار.

وتتعاون فرق طيران الأمن مع الجهات المعنية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لأي طارئ.