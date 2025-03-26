شكرا لقرائتكم خبر عن بألوان الجهات الأربع.. استراتيجية جديدة لتيسير التنقل بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

خدمات نوعية

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الأولى من استراتيجيتها الجديدة لتطوير النظام الإرشادي في المسجد الحرام، عبر اعتماد الترميز اللوني والعنونة المترية لتوجيه الزوار بشكل أكثر سلاسة ووضوحًا.وتضمنت المبادرة تقسيم المسجد الحرام وساحاته إلى أربع مناطق رئيسية، بناءً على الاتجاهات الجغرافية الأربع، وتحديد لون مميز لكل جهة يمتد إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم، ما يسهم في تحسين تدفق الحركة وتسهيل وصول الزوار إلى وجهاتهم عبر الطرق المؤدية للمسجد.وقد صُممت اللوحات الإرشادية وفق المعايير المعتمدة من إمارة منطقة مكة المكرمة، حيث تربط الألوان بين المناطق والمسارات، وتُرفق بأسهم ورموز بصرية للخدمات، لتكون مفهومة حتى لغير الناطقين بالعربية.وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لتقديم خدمات نوعية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويرتقي بمستوى العناية بهم.