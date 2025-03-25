شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، وذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد بالمملكة، وتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة.



أهم اشتراطات النظام

وأوضح المركز أن اشتراطات النظام تشمل التصاريح والتراخيص، إلى جانب تنظيم آليات التفتيش والمخالفات، بما يضمن تنظيم الممارسات ذات الصلة بالأرصاد الجوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

وأشار إلى أن تفاصيل الاشتراطات سيتم عرضها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، بالإضافة إلى إطلاق برامج تعريفية وتوعوية بدءًا من تاريخ التطبيق، بهدف تعزيز الامتثال وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في تطبيق النظام.