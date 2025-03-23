شكرا لمتابعة خبر عن محمد آل الشيخ يكشف تفاصيل مكالمة لا تُنسى من الملك سلمان بعد تعيينه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الملك سلمان، بعد تعيينه رئيسًا لهيئة سوق المال، واصفًا إياها بإحدى أجمل لحظات حياته.

وقال آل الشيخ خلال لقائه في برنامج “الليوان” المُذاع عبر قناة روتانا خليجية: “من اللحظات التي لا أنساها أن أول مكالمة تلقيتها بعد تعييني كانت من الملك سلمان”، مضيفًا : “كنت في مكتبي بواشنطن حين وردني اتصال من رقم سعودي غير مسجل، وعندما أجبت، أخبرني المتحدث: معك ولي العهد الأمير سلمان”.

وأردف متأثرًا :”هذا الموقف لا يمكن أن أنساه، فقد قال لي الملك: مبروك، الله يوفقك ويعينك، وإذا رجعت من واشنطن لازم أشوفك”.

وأشار إلى أنه فور عودته، زار الملك سلمان في مكتبه بوزارة الدفاع، حيث دار بينهما حديث وصفه بأنه من أجمل الحوارات التي جمعته بالملك حين كان وليًا للعهد.