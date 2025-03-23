شكرا لمتابعة خبر عن محلل طقس: أمطار مستمرة حتى رمضان وانخفاض الحرارة يبدأ الأحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن المركز أصدر تقريرًا خاصًا حول هذه التقلبات الجوية، والتي من المتوقع أن تمتد حتى ما بعد شهر رمضان.

وأوضح القازنلي خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية»، أن الأمطار ستكون مصحوبة بسيول ورياح هابطة قوية، مضيفًا أن الليلة ستشهد دخول كتلة هوائية باردة إلى مناطق شمال المملكة، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف وتبوك.

وأضاف أن تأثير هذه الكتلة سيمتد تدريجيًا إلى وسط المملكة، ليشمل حائل والقصيم، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 7 و8 درجات مئوية، قبل أن يصل تأثيرها إلى الرياض يوم الاثنين، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في العاصمة والمناطق المجاورة لها إلى نحو 11 درجة مئوية.