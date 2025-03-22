الإفطار بالمسجد الحرام.. 5 دقائق فقط لرفع 50 كيلومتر من السفر

الدمام - شريف احمد - تولي الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، اهتمامًا كبيرًا بإفطار ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، إذ تقيم بوضع ورفع سفر الصائمين بسهولة ويسر فائقين.وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع "إكس"، إن عملية رفع سفر الصائمين تستغرق فقط 5 دقائق، وهذا رغم أن إجمالي طولها يبلغ 50 كيلو متر.وأوضحت أن عدد سفر الإفطار يبلغ 3200 سفرة، وإجمالي عدد الوجبات يوميًا يبلغ 30 ألف وجبة.

وقالت العناية بشؤون الحرمين، إن عدد المتطوعين في رفع السفر يبلغ أكثر من 1000 وجبة، و3000 عامل.



10.8 مليون وجبة إفطار للصائمين

وتأتي هذه الجهود وفق معايير تنظيمية وصحية تهدف إلى ضمان سلامة القاصدين ومرونة تقديم الخدمة في المواقع المخصصة للإفطار داخل المسجد الحرام وساحاته.كانت أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تقديم أكثر من 10.8 مليون وجبة إفطار للصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى منتصفه، وذلك في إطار خططها لتنظيم وتوزيع وجبات الإفطار لضيوف الرحمن.