شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يباشر 4009 بلاغات في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الهلال الأحمر

الخدمات الإسعافية

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عن إحصائيات الخدمات الإسعافية التي قدمتها خلال الربع الأول من شهر رمضان لعام 1446هـ، حيث تلقت غرف العمليات 13475 مكالمة طوارئ، نتج عنها 4009 بلاغات باشرتها الفرق الإسعافية.وجرى تقديم الرعاية الطبية في الموقع لـ 2246 مريضًا، بينما جرى نقل 1213 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، أحمد بن علي الزهراني، أن البلاغات التي تلقتها الهيئة تنوعت ما بين حالات مرضية، والتي كانت الأعلى طلبًا للخدمة الإسعافية، يليها حالات الغياب عن الوعي، ثم الحوادث المرورية.وأكد أن الفرق الإسعافية تعاملت مع هذه الحالات بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.وأشار الزهراني إلى أن الخدمات الإسعافية خلال هذه الفترة شهدت مشاركة 2088 متطوعًا ومتطوعة، عملوا على تقديم الدعم الإسعافي في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، حيث بلغ إجمالي ساعاتهم التطوعية 12291 ساعة، ما يعكس التزام الهيئة بتعزيز العمل التطوعي في القطاع الصحي.وأكد الزهراني، أهمية وعي المواطنين والمقيمين بطرق طلب الخدمات الإسعافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستقبل الطلبات عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إمكانية تقديم البلاغات الطارئة واستدعاء الفرق الإسعافية بشكل سريع وفعال.