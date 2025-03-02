شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة جمالية.. الفوانيس الرمضانية تُزيّن ميادين وشوارع عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزيّنت الميادين والشوارع الرئيسية في مدينة أبها ومحافظات ومراكز منطقة عسير بالفوانيس الرمضانية التقليدية والمجسمات المتنوعة التي تحاكي الأجواء الرمضانية، ابتهاجًا بحلول شهر رمضان المبارك، مشكّلةً لوحة جمالية تُبرز مظاهر الاحتفاء والسعادة بالشهر الكريم.

وعمت مظاهر الاحتفاء بالشهر الكريم في عدد من الميادين والساحات والشوارع بمدينة أبها، بتزيين أعمدة الإنارة بالفوانيس، وتركيبها بأشكال ضوئية ومجسمات تعبر عن معاني البهجة والسرور بقدوم الشهر الكريم، وبالعبارات الاحتفالية بالشهر الكريم، واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

