شكرا لقرائتكم خبر عن لإثراء تجربة الملايين.. مبادرات ذكية في المسجد الحرام خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عززت رئاسة الشؤون الدينية جهودها في خدمة القاصدين والزائرين رقميًا، من خلال توظيف التقنيات الحديثة لتوفير تجربة إيمانية متكاملة خلال موسم رمضان 1446هـ.
وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن موسم رمضان لهذا العام سيركز على “خدمة القاصد والزائر رقميًا وتقنيًا”، عبر إطلاق حزمة من المبادرات الذكية والرقمية الإثرائية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد الأكبر من نوعها لتعزيز مسارات الرقمنة والتقنية في الحرمين الشريفين.
وأكد خلال لقائه بقيادات الرئاسة، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، إمام المسجد الحرام، على ضرورة مواكبة التحول الرقمي والتطورات التقنية، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية ومنصات رقمية تُسهم في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتقليص حاجزي الزمان والمكان أمام القاصدين.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي رئاسة الشؤون الدينية إلى إثراء التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، وتحقيق التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تفعيل المبادرات النوعية في المجالات الشرعية والعلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية.
ويمثل هذا التحول الرقمي جزءًا من رؤية الرئاسة نحو الريادة الدينية، مواكبةً لرؤية السعودية 2030، من خلال تسخير التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لتقديم خدمات دينية متكاملة، بجهود وطنية مؤهلة، تعكس القيم الوسطية وتعظم مكانة الحرمين الشريفين عالميًا.
وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن موسم رمضان لهذا العام سيركز على “خدمة القاصد والزائر رقميًا وتقنيًا”، عبر إطلاق حزمة من المبادرات الذكية والرقمية الإثرائية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد الأكبر من نوعها لتعزيز مسارات الرقمنة والتقنية في الحرمين الشريفين.
وأكد خلال لقائه بقيادات الرئاسة، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، إمام المسجد الحرام، على ضرورة مواكبة التحول الرقمي والتطورات التقنية، من خلال إطلاق تطبيقات ذكية ومنصات رقمية تُسهم في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتقليص حاجزي الزمان والمكان أمام القاصدين.
الخدمات الرقمية الدينيةوشدد الدكتور السديس على أهمية تفعيل مرتكزات الرئاسة في التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، وتعزيز استخدام اللغات العالمية في التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية؛ لضمان وصول الرسالة الدينية للحرمين الشريفين إلى أوسع نطاق عالمي.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي رئاسة الشؤون الدينية إلى إثراء التجربة الرقمية للحرمين الشريفين، وتحقيق التكامل في منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تفعيل المبادرات النوعية في المجالات الشرعية والعلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية.
ويمثل هذا التحول الرقمي جزءًا من رؤية الرئاسة نحو الريادة الدينية، مواكبةً لرؤية السعودية 2030، من خلال تسخير التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية لتقديم خدمات دينية متكاملة، بجهود وطنية مؤهلة، تعكس القيم الوسطية وتعظم مكانة الحرمين الشريفين عالميًا.