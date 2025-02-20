ترقية الدكتور باجد بن رفاع العضياني للمرتبة الثالثة عشرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تمت ترقية الدكتور باجد بن رفاع العضياني على المرتبة الثالثة عشرة بمسمى "ملحق ثقافي بوزارة التعليم".

ويعدُ "ابن رفاع" من الكوادر الوطنية، وحامل لشهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. وكان يعمل نائباً للملحق الثقافي السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً.

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