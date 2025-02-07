شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستشفيات سعودية تتصدر التصنيف العالمي لأفضل 250 مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

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إنجازات القطاع الصحي السعودي

الدمام - شريف احمد - حققت 3 مستشفيات سعودية مراكز متقدمة عالميًا في تصنيف "براند فاينانس" لأفضل 250 مستشفى في العالم.ويأتي ذلك بفضل الجهود التي تبذلها شركة الصحة القابضة، وذلك ضمن برنامج التحول الصحي ورؤية السعودية 2030

ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية للقطاع الصحي السعودي، حيث أسهمت مبادرات التطوير في تعزيز كفاءة تشغيل المستشفيات، وتوسيع نطاق الرعاية التخصصية، والاستثمار في التقنيات الحديثة.

هذا إلى جانب دعم الأبحاث الطبية والتعليم الصحي، مما مكّن المنشآت الصحية الوطنية من تقديم خدمات طبية، وفق أعلى المعايير العالمية.



وفقًا للتصنيف، جاءت مدينة الملك فهد الطبية في المرتبة الثانية محليًا والـ36 عالميًا، تلتها مدينة الملك سعود الطبية في المركز الرابع محليًا والـ113 عالميًا.



جودة الرعاية الصحية في السعودية

فيما حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية على المرتبة الخامسة محليًا والـ130 عالميًا.

ويستند التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل جودة الرعاية الصحية، والخدمات الطبية المقدمة، ومستوى التخصصات المتاحة، إلى جانب السمعة العالمية، والمخرجات البحثية، ومستوى الابتكار والتعليم الطبي.

ويؤكد هذا الإنجاز التقدم المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، والذي أصبح نموذجًا عالميًا للريادة والابتكار في تقديم الخدمات الطبية.

تحسين تجربة المرضى

وتأتي تلك الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

ومع استمرار الجهود المبذولة في تطوير المنظومة الصحية الوطنية، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الرعاية الطبية.

كما تضع نصب أعينها تحقيق مزيد من النجاحات في تحسين تجربة المرضى، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ التميز الطبي على المستويين المحلي والدولي.