استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين شمال وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء, في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي الليلة الماضية واليوم، استهدف خيامًا للنازحين شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 15 شهيدًا والعديد من المصابين، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت خيامًا للنازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، واستشهد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال خيمة للنازحين شمال القطاع، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل الفلسطينيين في مدينتي غزة ورفح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط