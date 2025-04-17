“أونكتاد”: توقعاتٌ بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 بسبب التوترات التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توقّعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرها لعام 2025، تباطؤ النمو العالمي إلى 2.3 % بسبب التوترات التجارية المتزايدة وعدم اليقين، مما يهدّد الاقتصاد العالمي بالركود.

وأشار التقرير إلى أن هذه التوترات تؤثر سلباً في التجارة العالمية، مما يؤدي إلى تأخير الاستثمارات وتقليص فرص التوظيف.

وحذّرت المنظمة من تأثير التباطؤ الاقتصادي على الدول النامية، خاصة الأكثر هشاشة.

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