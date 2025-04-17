وزير الصحة يعقد اجتماعات رفيعة في باريس ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة الصحية مع فرنسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية، عقد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء الفرنسيين، في مقدمتهم معالي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشؤون الأسرة كاترين فوتارن، ومعالي وزير الصحة والوصول إلى الرعاية بالجمهورية الفرنسية يانك نودر.

وبحث الوزير الجلاجل مع أصحاب المعالي الوزراء، توسيع أوجه التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات في المجال الصحي بين المملكة وفرنسا، ومجالات التعاون في البحث العلمي والابتكار في الرعاية الصحية، وتطوير الكفاءات الصحية وتعزيز الترابط بين الصحة والتنمية الاجتماعية على مستوى المجتمع، واستعراض الفرص الاستثمارية والتحالفات الممكنة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، أحد البرامج الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وتأكيدًا على عمق العلاقات الصحية وتوسيع الشراكة بين البلدين، شهد معاليه توقيع 3 مذكرات تفاهم بحضور أصحاب المعالي الوزراء، حيث وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفيات باريس لمساعدة العامة (AP-HP) مذكرة تفاهم في مجال تطوير الخدمات الإسعافية في المملكة من خلال تطبيق أفضل الممارسات في نموذج الخدمات الصحية الإسعافية الفرنسي وتبادل الخبرات والتعاون المشترك في المجالات البحثية المتخصصة.

ووقعت الهيئة العامة للغذاء والدواء والوكالة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية للتعاون وتبادل المعلومات في مجال الرقابة على المستحضرات البيطرية، وتبادل الخبراء والمستشارين لنقل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعاون في المحافل الدولية، وتسجيل المستحضرات البيطرية في البلدين.

ووقعت وزارة الصحة ممثلة بمستشفى صحة الافتراضي، برنامجًا تنفيذيًا إستراتيجيًا مع مؤسسة غوستاف روسي الدولي ـ أحد أبرز المراكز العالمية المتخصصة في علاج الأورام ـ وذلك بهدف التعاون في مجال البحث، والابتكار، والصحة الرقمية في مجال الأورام.

كما زار معالي الجلاجل “ستيشن إف”، ـ أكبر حاضنة أعمال للشركات الناشئة على مستوى العالم ـ، حيث التقى بعدد من رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التقنيات الصحية، واستعرض معهم فرص التعاون لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي السعودي، وتعزيز المبادرات الرقمية في الرعاية الصحية.

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